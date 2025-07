Sosh donne un coup de boost à certains forfaits mobiles gratuitement

Sosh fait passer deux de ses forfaits à 15,99 €/mois à une formule avec plus de data et la 5G, sans surcoût.

Bonne nouvelle pour les abonnés Sosh : l’opérateur enrichit deux de ses forfaits les plus populaires à 15,99 € par mois, en y ajoutant davantage de data et l’accès à la 5G, le tout sans hausse de prix.

Les abonnés au forfait Série Sosh 100 Go ou au forfait 130 Go à 15,99 €/mois vont voir leur offre évoluer automatiquement. Ces forfaits passent à 150 Go de data par mois, dont 25 Go utilisables en Europe, tout en intégrant l’accès à la 5G.

Aucune démarche n’est nécessaire : le passage au nouveau forfait est automatique, à la date de renouvellement du forfait mensuel. La migration est en cours et se poursuivra jusqu’au 5 août 2025. Sosh précise que cette amélioration est gratuite : le tarif reste inchangé à 15,99 € par mois, malgré l’ajout de la 5G et de la data supplémentaire. Les clients concernés recevront une notification de la part de l’opérateur une fois la mise à jour de leur forfait effectuée.

Ce ne sont pas les premiers forfaits touchés par ce type d’enrichissement gratuit. L’opérateur applique ici une stratégie qui vise clairement à fidéliser les abonnés de sa marque low-cost face à une concurrence toujours plus rude.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox