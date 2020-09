Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : offre spéciale Canal+ sur les Freebox, mise à jour de la liste des chaînes, un service SVOD débarque etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Vous êtes perdus parmi les centaines de chaînes de la Freebox ? Free met à jour le PDF des chaînes et Replay de Freebox TV. Plus d’infos…

Nouvelle vente flash Canal+ sur les Freebox. Le pack Canal+ est proposé à 19.90€ mois pendant deux ans au lieu de 34.99€/mois avec engagement. Cette offre permet ainsi accéder à toutes les chaînes estampillées Canal+ : Sport, Décalé, Cinéma, Series et Family, auquel s’ajoute un abonnement Disney+ inclus. Une promo similaire avait été lancée en juin dernier. Plus d’infos…

Free prolonge la gratuité de son service Free Ligue 1 Uber Eats et intègre une nouvelle fonctionnalité attendue. Plus d’infos…

Un nouveau service de SVOD terrifiant est disponible sur Freebox Pop, Delta, One et mini 4K, essayez le gratuitement pendant 7 jours. Il s’agit de Shadowz désormais accessible sur Amazon Channels, sur Prime Video. Il est proposé à 4.99€/mois sans engagement. Plus d’infos…

Après Android en début de semaine, Freebox Connect, l’application pour gérer son Wi-Fi facilement, s’est mis à jour sur iPhone. Il est à présent possible de supprimer un ancien player. Et pour les utilisateurs du nouvel OS d’Apple lancé cette semaine, l’accès au réseau local, utile pour trouver une Freebox, nécessite désormais une permission, qui a été ajoutée. Plus d’infos…

Freebox TV : Dorcel XXX est en promo durant les mois de septembre et octobre. Disponible sur le canal 371 de Freebox TV, la chaîne passe ainsi de 7,99€/mois, le tarif habituel, à 4,99€/mois. Plus d’infos…

Toutes les Freebox Crystal et Mini 4K souscrites depuis le 7 juillet 2020, incluent désormais 5h/mois d’appels vers les fixes d’Algérie et les appels vers les fixes de Tunisie. Plus d’infos…