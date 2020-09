Le ticket SMS enfin disponible pour les abonnés Free Mobile sur un premier réseau de la RATP

Les abonnés Free Mobile peuvent dès aujourd’hui acheter un titre de transports via un simple SMS sur le réseau SQYBUS, en Île-de-France.

C’est un début. Les habitants de Saint-Quentin en Yvelines et de ses alentours ,détenteurs d’un forfait Free Mobile, peuvent dès à présent bénéficier du Ticket SMS pour leurs déplacements. Il s’agit du premier réseau de la RATP à proposer cette fonctionnalité aux abonnés de l’opérateur de Xavier Niel, après un lancement sur l’ensemble des lignes en mars dernier chez Orange, Bouygues et SFR.

La Régie Autonome des Transports Parisien a annoncé récemment l’arrivée de cette fonctionnalité cette semaine, et le compte Twitter officiel du réseau SQYBus le confirme, en annonçant sa disponibilité dès aujourd’hui sur ses 28 lignes, sur lesquelles circulent un total de 161 bus. Il dessert l’ensemble du bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines

Pour l’utiliser, il suffit d’envoyer SQYBUS au 93100, un prélèvement de 2€ sera alors effectué sur votre facture Free Mobile. Vous recevrez un message faisant office de titre de transport, valable 1 heure sans correspondance. D’autres annonces devraient suivre dans les prochains jours pour les autres réseaux opérés par la RATP.

Le lancement de ce nouveau mode de transport en région parisienne a été réalisé rapidement après le début de la crise sanitaire, afin d’instaurer un autre geste barrière et d’éviter l’achat de ticket dans le bus et limiter l’interaction des usagers avec le conducteur. D’autres villes ont lancé récemment cette option pour les quatre opérateurs. Parmi celles où les abonnés Free Mobile peuvent profiter du paiement de leur titre de transport par SMS, figurent notamment Lille, depuis le trois septembre, le Havre, Rouen, Caen, Lyon, Reims, Quimper ou encore Alès l’agglomération du Pays Basque, et prochainement Saint-Etienne Métropole.