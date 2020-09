Abonnés Free Mobile : le ticket SMS disponible sur deux nouveaux réseaux

Depuis la rentrée, le ticket de bus par SMS se démocratise de plus en plus en Île-de-France pour les abonnés Free Mobile.

Après le réseau de bus SQYBus de la RATP et de Resalys (Transdev) la semaine dernière, c’est au tour d’Albatrans de rendre accessible le ticket SMS aux abonnés Free Mobile. “Free fait désormais partie des opérateurs qui vous permettent de faire un ticket SMS pour avoir l’accès à bord de nos véhicules”, annonce le réseau organisé par Île-de-France Mobilités depuis 2009 et desservant principalement le département de l’Essonne et une partie du département des Yvelines.

Pour utiliser ce titre dématérialisé, il suffit d’envoyer Alba au 93100, un prélèvement de 2€ sera alors effectué sur la facture de Free Mobile. L’usager recevra alors un message faisant office de titre de transport, valable 1 heure sans correspondance.

Autre annonce, la société de transports automobiles et de voyages (STRAV) et filiale de Transdev, annonce également l’arrivée du tickets SMS pour les abonnés Free Mobile, sur son réseau de bus. Celui-ci dessert le nord-est de l’Essonne et le sud du Val-de-Marne, plus particulièrement des communes importantes comme Choisy-le-Roi, Créteil et Villeneuve-Saint-Georges ainsi que Brunoy, Montgeron et Yerres. Pour en profiter, il faudra cette fois envoyer Strav au 93100.

D’autres villes ont lancé récemment cette solution d’achat à destination des abonnés mobiles de l’ex-trublion notamment à Lille début septembre mais aussi à Le Havre, Rouen, Caen, Lyon, Reims, Quimper ou encore Alès l’agglomération du Pays Basque, et prochainement Saint-Etienne Métropole.