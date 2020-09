Canal+ remplace ses décodeurs bientôt obsolètes

Canal+ informe certains abonnés satellite équipés du Cube de la mise au ban de leur décodeur.

Il va falloir remplacer le décodeur ! “Bientôt, les décodeurs +LE CUBE SATELLITE de marque Samsung ne permettront plus de recevoir vos programmes et services CANAL+” indique la filiale de Vivendi dans un mail envoyé à ses abonnés.

N’ayez crainte si c’est votre cas, le décodeur obsolète sera remplacé gratuitement et sans engagement, indique Canal+ sur sa page d’assistance. Un mail vous sera envoyé pour vous informer du remplacement qui se fera sous un délai de 2 à 4 semaines après sa réception.

Le nouveau décodeur en question

En échange, vous recevrez le décodeur Canal+, la nouvelle génération avec 8 tuners pour une navigation ultra rapide et bien sûr compatible avec la réception en satellite. “La date d’échéance, le montant de votre abonnement et la location du décodeur restent inchangés. Le dépôt de garantie de votre ancien décodeur sera automatiquement transféré au titre du nouveau décodeur.” précise Canal. Cependant, vous perdrez bel et bien vos enregistrements réalisés sur votre Cube.