Clin d’oeil : après la box avec TV connectée, SFR passe au smartphone plus… trottinette

Après la TV connectée offerteLes accessoires offerts avec un smartphone, ce n’est pas nouveau. Mais cette fois-ci, SFR propose une offre avec un cadeau très atypique !

Drôle de promo ! On connaissait les achats de mobiles avec enceintes connectées ou des écouteurs offerts… Mais vous attendriez-vous, de la part de votre opérateur, à une trottinette électrique ? Nous non plus, mais c’est la drôle d’”offre exclusive” que met en avant l’opérateur au carré rouge pour l’achat d’un smartphone 5G Xiaomi, de la gamme Mi 10.

Pas d’affolement : ceux bénéficiant de cette offre ne recevront pas d’office un énorme carton avec un smartphone et le Mi Electric Scooter Essential. Cette offre prend une forme assez classique, avec un coupon à remplir et à envoyer au fabricant avec d’autres documents pour recevoir ce moyen de locomotion pour tout achat d’un Mi 10 ou Mi 10 Pro. L’opérateur met bien sûr en avant son propre forfait à 80 € et avec ce dernier le tarif sur le Xiaomi Mi 10 inclut l’étalement d’une partie du prix du téléphone en 24 mensualités de 8 euros. La facture totale mensuelle du forfait SFR permettant de s’équiper de ce terminal sera donc de 38 euros par mois pendant un an, puis 53 euros (ou 28 puis 43 pour un client box SFR). Pour arriver à 149 euros par rapport au prix comptant du mobile, deux coupons seront à retourner : un remboursement de 50€ par SFR et la même chose de la part de Xiaomi.

Sans critiquer la valeur du cadeau, la marque Xiaomi étant assez plébiscitée dans de nombreux domaines, l’offre prête à sourire de par l’accessoire insolite qui l’accompagne. Quelle sera la prochaine étape : une voiture autonome, un auto-cuiseur ? Qui sait, peut être que d’autres opérateurs emboîteront le pas de SFR ? A suivre…