Freebox Connect lance une nouvelle version sur Android, pour gérer son Wi-Fi plus efficacement

La version officielle de Freebox Connect a été mise à jour sur Android, avec des améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Pour une utilisation encore plus claire de votre Freebox chez vous. La nouvelle application Freebox Connect, lancée par l’opérateur de Xavier Niel peu de temps après sa Freebox Pop, propose une nouvelle version estampillée 1.1.4 depuis le 11 septembre sur le Play Store.

Au programme, la possibilité de supprimer les players absents de votre réseau, ainsi que l’instauration d’une aide à l’installation du répéteur Wi-Fi sur la home lorsqu’elle est nécessaire. Comptez aussi sur l’amélioration du design de la section “Plus” et du planning de coupure Wi-Fi, pour plus de lisibilité. Le tout saupoudré de corrections et améliorations diverses. Des ajouts que vous avez pu déjà expérimenter si vous faites parti du programme de bêta-test.

L’application est disponible sur iOS et sur Android (cliquez sur les liens pour la télécharger). Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les diverses possibilités qu’offre l’application, voici quelques tutoriels et une présentation globale de l’appli.