Prime Vidéo est désormais accessible directement dans la zapliste TV de (presque) toutes les Freebox

Un accès simplifié, pour ceux qui utilisent Freebox TV

Le service Pime vidéo est inclus avec la Freebox Delta (et Delta Pop), et proposé en option dans la plupart des autres Freebox : Mini 4K, Pop, et One. A noter que sur ces 3 box, il est possible de s’abonner depuis cet été à Prime Vidéo directement depuis l’espace abonnés Freebox. la facturation se fera alors directement sur votre facture Free.

Jusqu’à présent ce service était accessible uniquement depuis la page d’accueil TV dans la rubrique Vidéo Club ou dans la rubrique “Apps” pour la Freebox Pop. Désormais, Prime Vidéo est également disponible sur le canal 131 de Freebox TV, juste au dessus de Netlix, sur toutes les box sus citées (sauf sur la Freebox Révolution donc, puisque ce service n’y est pas proposé).

Cette solution peut être pratique puisque sur les Freebox il est possible de créer des bouquets TV personnalisés, et en plus des chaines TV linéaires, il est donc maintenant possible d’ajouter les services de streaming disponibles sur la Freebox avec Prime Vidéo mais également Netflix et Canal+ séries.