Vous êtes perdus parmi les centaines de chaînes de la Freebox ? Free met à jour le PDF des chaînes et Replay de Freebox TV

La Freebox propose environ 600 chaînes TV dans son offre. Parmi celles-ci, 220 sont incluses et 50 autres le sont si vous disposez de TV by Canal (Freebox Révolution et Freebox Delta). Il est donc souvent difficile de s’y retrouver avec cette offre pléthorique. Avec l’arrivée de nouvelles chaînes et les renumérotations de cet été Free a mis à jour la liste de chaîne en PDF.

Ces 2 derniers mois, il y a eu beaucoup de changements sur Freebox TV, avec l’arrivée de Téléfoot et ses nombreux canaux, la rénumérotation des chaînes d’information et des chaînes internationales. Et pour s’y retrouver Free met à disposition un PDF imprimable, qui permet de retrouver ses chaines favorites. Et il vient d’être mis à jour, avec les nouveaux numéros de canaux.

Sur ce document téléchargeable vous pouvez retrouver les chaînes du bouquet basic (en blanc) et celles en option (en gris). Il est par ailleurs indiqué pour chaque chaîne si elle propose un service de replay et si elle dispose d’une version en HD voire 4K.

La liste des chaînes de Freebox TV classées par catégories

Cliquez sur l’image pour accéder au PDF de la liste de chaînes

Sachez également que pour vous simplifier l’utilisation de Freebox TV, il est possible de créer un ou plusieurs bouquets personnalisés avec uniquement les chaînes que vous utilisez. Vous pouvez retrouver notre tutoriel pour la Freebox Révolution et la Freebox Mini 4K sur cette page et pour la Freebox Delta sur cette page.