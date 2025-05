Drôle de tarifs chez Free Mobile, et si une catastrophe se préparait avec SFR ? Vos meilleures réactions à l’actualité des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Si SFR était racheté, quelles conséquences pour les consommateurs ?

La restructuration financière d’Altice France ne sera finalisée qu’en septembre, mais déjà, les préparatifs pour une vente de SFR battent leur plein. En coulisses, les grands opérateurs français affûtent leurs armes. Deux figures du secteur s’apprêtent à s’affronter dans ce qui pourrait devenir un duel stratégique d’envergure : Xavier Niel, fondateur d’Iliad (Free), et Martin Bouygues, patron du groupe éponyme. En jeu : la mainmise sur SFR, troisième opérateur du marché, dont Patrick Drahi semble prêt à se séparer après avoir entamé son retrait progressif des télécoms. Si le dossier est encore loin d’être bouclé ou même officialisé, il affole déjà le milieu des télécoms et pour certains, une vente de SFR signifierait surtout une chose : une hausse des tarifs face à la baisse du nombre de concurrents pour les opérateurs.

Red est il un peu trop en retard ?

Red by SFR poursuit sa politique tarifaire agressive sur le marché de la fibre optique, comme le fait SFR avec le lancement de son offre Power S récente. Moins d’un mois après avoir abaissé le prix de son offre à 22,99 €/mois, l’opérateur sans engagement va encore plus loin en proposant désormais sa box fibre à 20,99 €/mois. Une nouvelle réduction de 2 euros qui renforce la position de Red comme l’un des acteurs les plus compétitifs sur le segment de la fibre low-cost.

Et si Orange laissait le choix aux geeks ?

Orange justifie l’absence de la bande 6 GHz sur son Wi-Fi 7… mais n’exclut pas de revenir sur sa décision, affirmant qu’il est possible d’intégrer la bande 6 GHz sur sa Livebox 7. Mais pourquoi ne pas laisser simplement le choix de l’activer, plutôt que d’y empêcher l’accès complètement ?

Pourquoi faire payer la conversion en eSIM ?

Le transfert rapide d’eSIM et la conversion d’une carte SIM classique en eSIM sont désormais disponibles pour les abonnés Free Mobile sur iOS. Une bonne nouvelle mais qui vient avec une surprise : en enclenchant la manipulation de conversion chez Free Mobile, on peut voir ainsi s’afficher un message prévenant que la manipulation sera facturée 10€ sur la prochaine facture de l’abonné. Et ces frais laissent pas mal de Freenautes perplexes, cherchant à trouver un sens à cela.

Est-ce que le démarchage téléphonique peut vraiment être éradiqué ?

Les députés et sénateurs ont adopté à l’unanimité en commission mixte paritaire une proposition de loi visant à encadrer plus strictement le démarchage téléphonique. Le texte prévoit qu’à partir du 11 août 2026, les entreprises devront obtenir le consentement explicite des consommateurs avant tout contact téléphonique. « Le démarchage téléphonique sera désormais interdit, sauf accord préalable du consommateur », a déclaré Véronique Louwagie, ministre chargée du Commerce. Mais des exceptions persistent, et certains voudraient une mesure encore plus forte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox