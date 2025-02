Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des chaînes ciné offertes sur toutes les Freebox et Oqee, etc…

Free annonce inclure désormais plus de 240 chaînes dans le bouquet basique de Freebox TV. Plus d’infos…

Free offre 6 nouvelles chaînes cinéma à tous les abonnés Freebox pendant tout le mois de février (Drive in Movie channel, CinéNanar+, Emotion’L+, Scream’IN+, CinéWestern+, Fréquence novelas+). Plus d’infos…

Free a également déployé récemment une nouvelle mise à jour 1.3.45 du player de la Freebox Révolution. Plus d’infos…

Free intègre 8 nouveaux films éclectiques sans surcoût sur Oqee Ciné pour ses abonnés. Le Sang du Cartel, À l’aveugle, À ton image, Les Invincibles, Bad Buzz, Y a-t-il un YouTuber dans l’avion ?, Altamira et En cage. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez gratuitement 3 nouveaux jeux PC, entre défouloir et aventures épiques (Super Meat Boy Forever, ENDER LILIES et Blood West). Plus d’infos…