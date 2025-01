Free annonce à ses abonnés les nouveaux contrats signés avec les chaînes TV, et les évolutions que ça implique sur les Freebox

Free signe en direct avec certains éditeurs de chaînes TV et annonce les chaînes dont disposent dorénavant ses abonnés.

Nous vous en avons parlé au cours des derniers mois, Canal+ n’a pas pu renouveler ses contrats avec le groupe Disney ainsi qu’avec le groupe Warner Bros Discovery, propriétaire d’Eurosport. De ce fait, les chaînes concernées ne sont plus disponibles dans l’offre TV by Canal de la Freebox, incluse pour les abonnés Freebox Delta, Révolution et Ultra.

Face à cette situation, Free a dû signer directement avec les éditeurs des chaînes concernées afin de pouvoir les maintenir dans ses offres. L’opérateur informe actuellement ses abonnés par mail des évolutions que cela implique pour son service TV. Les conditions varient selon les Freebox, mais en résumé :

Les chaînes National Geographic et Disney Channel sont désormais incluses pour tous les abonnés Freebox.

et sont désormais incluses pour tous les abonnés Freebox. La chaîne Eurosport 1 reste incluse pour tous les abonnés Freebox avec TV by Canal ( Eurosport 2 n’est, en revanche, plus disponible par défaut mais reste accessible en option via le service Max).

reste incluse pour tous les abonnés Freebox avec TV by Canal ( n’est, en revanche, plus disponible par défaut mais reste accessible en option via le service Max). Free rappelle également, dans son mail destiné aux abonnés Freebox Delta, que Universal+ et ses 4 chaînes sont désormais inclus dans leur offre.

Le mail envoyé par Free (ici celui destiné aux abonnés Freebox Delta) :

