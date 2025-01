Renegocee : un nouveau service pour défendre les abonnés face aux opérateurs télécom et aux abus du quotidien

Cablereview, un partenaire d’Univers Freebox, lance une nouvelle application très utile pour les abonnés box et mobile (et même au delà).

Les abonnés à un forfait mobile ou une box Internet sont souvent confrontés à des hausses de prix imprévues, des pannes prolongées ou des services défaillants. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas leurs droits ou abandonnent face à la complexité des démarches. Pour y remédier, CableReview lance Renegocee, un robot-justicier conçu pour accompagner les consommateurs et les aider à faire valoir leurs droits.

Disponible gratuitement sur l’App Store, Google Play et sur Renegocee.fr, cette application ambitionne de simplifier la vie des utilisateurs en automatisant les réclamations et en proposant des solutions rapides face aux litiges.

Une aide précieuse pour résoudre les pannes de box et les litiges avec les opérateurs

Qui n’a jamais connu une panne Internet interminable ou une box qui refuse de fonctionner malgré de nombreux appels au service client ? Grâce à Renegocee, les abonnés peuvent désormais générer en quelques clics une réclamation officielle lorsqu’un problème persiste.

L’intelligence artificielle intégrée analyse la situation en posant quelques questions, informe l’utilisateur de ses droits et génère un courrier de réclamation complet au format PDF, intégrant toutes les références légales nécessaires. En cas de blocage persistant, l’application propose des recours plus poussés : résiliation sans frais, médiation, ou autres démarches pour faire pression sur l’opérateur.

Contester une hausse de prix sur son forfait mobile ou box devient un jeu d’enfant

De nombreux abonnés découvrent trop tard que leur opérateur a augmenté le tarif de leur forfait mobile ou de leur box Internet, parfois sans en être informés clairement. Renegocee permet non seulement de détecter ces hausses, mais aussi de résilier sans frais en un clic, grâce à un courrier de résiliation rédigé conformément à l’article L224-33 du Code de la Consommation.

L’application propose également un outil de suivi des abonnements, qui alerte automatiquement l’utilisateur en cas d’augmentation de tarif, évitant ainsi les mauvaises surprises sur la facture.

Un rempart contre le démarchage abusif et la revente des données personnelles

Au-delà des litiges avec les opérateurs, Renegocee s’attaque aussi au démarchage téléphonique, au spam et à la revente des données personnelles. L’application identifie et contacte directement plus de 100 courtiers en données pour exiger la suppression définitive des informations personnelles de l’utilisateur, en s’appuyant sur le droit à l’oubli du RGPD.

Fini les appels intempestifs et les publicités ciblées non sollicitées : Renegocee agit en coulisses pour protéger la vie privée de ses utilisateurs, sans qu’ils aient à effectuer de démarches compliquées.

Renegocee ne se limite pas aux problématiques liées aux télécoms. Avec 16 services disponibles dès son lancement, l’application couvre de nombreux domaines : litiges avec les compagnies aériennes, retards de livraison, amendes abusives, abonnements difficiles à résilier, et bien plus encore.

L’application est disponible gratuitement sur :

App Store : Télécharger ici

Google Play : Télécharger ici

Site officiel : Renegocee.fr

