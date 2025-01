Free annonce inclure désormais plus de 240 chaînes dans le bouquet basique de Freebox TV

L’opérateur commence à mettre à jour dans sa communication le nombre de chaînes incluses pour ses abonnés Freebox sans TV by Canal.

Dans un mail actuellement envoyé à ses abonnés Freebox pour leur souhaiter la bonne année et leur faire part des dernières évolutions dans leur offre TV comme l’inclusion des chaines Disney Channel et National Geographic, Free a également glissé une nouvelle information.

Les abonnés Freebox sans TV by Canal bénéficient désormais de plus de 240 chaînes incluses dans le bouquet basique de Freebox TV, sont donc concernés par exemple les abonnés Freebox Pop, Révolution Light et mini 4K. Jusqu’à présent, Free faisait mention dans sa communication de 230 chaînes incluses sur 580 accessibles, c’est encore le cas sur son site internet, une modification est donc à prévoir. Les abonnés Freebox avec TV by Canal et Universal+ inclus bénéficient quant à eux toujours de plus de 280 chaînes incluses.

