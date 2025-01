“L’appli qui accompagne votre café du matin”, Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour leur rappeler un avantage à activer

Free invite ses abonnés Freebox Pop, Révolution et Ultra Essentiel à activer les 3 mois d’essai offerts à Cafeyn.

“Envie de faire une pause ? Profitez de vos 3 mois d’essai à Cafeyn avec votre offre Freebox”, dans un courriel envoyé actuellement à ses abonnés Freebox Pop, Révolution et Ultra Essentiel, Free tient à rappeler que ce service de presse en ligne afin d’accéder via iOS ou Android à de grands titres de presse dans une seule application comme Le Figaro, Le Parisien, Libération mais aussi de nombreux magazines spécialisés comme Elle et Paris Match ou encore de la presse régionale (Ouest France). Le tout partout et sans connexion.

Pour profiter dès maintenant de Cafeyn offert pendant 3 mois, Free inviter ses abonnés à se rendre sur leur Espace Abonné, rubrique Mon Abonnement > Offre de presse Cafeyn. Après la période de gratuité, l’abonnement passera à 9,99€/mois. Ce dernier est inclus par ailleurs sans limite de durée dans les offres Freebox Ultra et Delta.

Après avoir racheté miLibris, Blendle et Kidjo, Cafeyn a poursuivi sa croissance en annonçant en juin 2024 l’acquisition stratégique de la plateforme Toutabo/ePresse, c’est-à-dire Readly France, ce rachat doit lui permettre de proposer 4000 titres au lieu de 2500 actuellement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox