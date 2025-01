Suite à la suppression de C8, “il n’y a plus d’intérêt pour Canal+ à rester sur la TNT” affirme son président

Canal+ justifie son retrait de la TNT par le fait d’une perte de la majorité des revenus publicitaires avec la suppression de C8.

Devant la Commission de la Culture du Sénat, Maxime Saada, président du directoire de Canal+, est revenu sur la décision du groupe de se retirer de la TNT. Une décision qui a fait beaucoup parler d’elle, intervenant en plein remaniement des places sur la TNT, alors que les chaînes historiques C8 et NRJ 12 étaient écartées au profit de nouveaux entrants et qu’une renumérotation était prévue.

Le dirigeant l’affirme, l’Arcom était bel et bien prévenu : si C8 venait à être retirée de la TNT, Canal+ partirait aussi. Un message, presque une menace, répété “à chaque audition […] à chaque fois on l’a dit. On a expliqué pourquoi : Canal+ sur la TNT c’est quelques dizaines de milliers d’abonnés, ça s’est fortement réduit. L’écosystème ne fonctionnait que parce qu’il y a des revenus publicitaires liés à l’exposition TNT avec une régie qui devait à la fois travailler sur C8 et Canal. À partir du moment où on coupe l’essentiel des revenus publicitaires du groupe Canal+ en France avec C8, puisque c’était l’essentiel de nos revenus publicitaires, et qu’on ampute considérablement le potentiel de revenus publicitaires de Canal+, il n’y a plus d’intérêt pour Canal à rester sur la TNT” assène-t-il.

Il ajoute par ailleurs qu’il existe de nombreuses contraintes liées à la fréquence et que le retrait de Canal les fait disparaître. “On ne nous croyait pas, je pense, ça a surpris et je l’ai senti avec l’Arcom après. Mais comme à chaque fois, on avait dit ce qu’il se passerait et on a tiré les conséquences de cette décision (de l’Arcom ; NDLR), de mon point de vue, arbitraire.” Il conclut son propos en affirmant qu’aucune “explication formelle sur la décision de retirer C8” n’avait été fournie par l’Arcom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox