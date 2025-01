Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez gratuitement 3 nouveaux jeux PC, entre défouloir et aventures épiques

Retrouvez de la violence débridée dans la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Prime Gaming ajoute 3 titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer et les installer même après cette période.

Super Meat Boy Forever se situe quelques années après les événements de Super Meat Boy. Meut Boy et Bandage Girl ont vécu heureux sans Dr. Fetus pendant plusieurs années, et ils ont désormais un magnifique bébé prénommé Nugget. Nugget fait la joie de Meat Boy et Bandage Girl, c’est leur petit trésor. Un jour, alors que nos héros pique-niquaient, Dr. Fetus se faufila auprès d’eux, assomma Meat Boy et Bandage Girl avec une pelle et kidnappa Nugget. Lorsque nos héros reprirent connaissance et découvrirent que Nugget avait disparu, ils surent qui était responsable. Ils décidèrent de se préparer à jouer des poings et de ne jamais s’arrêter tant qu’ils n’auraient pas retrouvé Nugget et appris à Dr. Fetus une leçon très importante. Une leçon qui s’apprend uniquement avec des coups de poing et des coups de pieds.

ENDER LILIES est un RPG d’action et de fantasy en 2D dans lequel les joueurs tentent de résoudre le mystère du royaume détruit par la « Pluie de la Mort ». Les joueurs exploreront les lieux tentaculaires et d’une beauté envoûtante de la « Fin du monde », notamment une forêt submergée, une caverne souterraine isolée et contaminée et un château majestueux. Dans les nombreux lieux que vous visiterez au cours de cette triste aventure, de redoutables boss vous attendent, prêts à vous ôter la vie à la moindre occasion. Éliminez ces puissants ennemis et libérez-les de leur malédiction sans fin pour en faire des alliés. Surmontez les défis qui vous attendent et recherchez la vérité avec de puissants chevaliers à vos côtés.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Blood West est un FPS immersif du Far West dans lequel, en tant que desperado revenant, vous affrontez des démons tordus et des horreurs ancestrales, tout en cherchant le moyen de mettre fin à la malédiction qui s’est abattue sur la frontière, et peut-être de trouver un peu de paix pour votre âme malfaisante. Quête après quête, les esprits de la terre vous conduisent vers des défis encore plus grands. Et quelle que soit votre trajectoire, les choses vont se corser. Car l’enfer est vide et tous les démons sont au rendez-vous.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox