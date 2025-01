Face à la fermeture du cuivre et de l’ADSL, Free Pro propose ses services pour accompagner les entreprises vers sa fibre

Alors que la fermeture du cuivre démarre, Free Pro veut guider les entreprises qui doivent passer à la fibre.

Aujourd’hui marque l’extinction du cuivre pour près de 160 communes. Et le plan d’Orange prévoit la fermeture chaque année du réseau apportant l’ADSL et la téléphonie dans diverses zones géographiques jusqu’en 2030. Mais l’arrêt de l’ADSL marque un vrai défi pour les entreprises notamment, qui doivent revoir leurs solutions de connectivité, et Free Pro propose de leur venir en aide.

À travers une page dédiée, l’opérateur explicite en effet la situation et présente ses solutions adaptés au besoin des entreprises. Il rappelle ainsi le calendrier de fermeture du réseau, avec comme étape le 31 janvier 2026 à savoir l’arrêt de commercialisation des offres sur le support cuivre et les différentes phases de fermeture, s’étalant sur 7 lots au total jusqu’en novembre 2030.

L’opérateur explique également les risques de la fermeture du cuivre pour les entreprises, notant l’interruption de services, le ralentissement des activités, des coûts supplémentaires causés par une migration d’urgence et les risques accrus d’incidents. Ainsi, Free Pro propose de contacter un expert pour être guidé, mais offre également l’opportunité de demander une évaluation personnalisée pour anticiper la fermeture de cuivre. La page présente également un lien vers le calendrier de fermeture dans la région de l’entreprise et met évidemment en avant ses propres offres, avec la possibilité de demander un audit personnalisé pour trouver des alternatives pour remplacer vos connexions ADSL et SDSL.

L’opérateur promet ainsi un audit personnalisé, une solution qui l’est tout autant et une installation rapide et efficace ainsi qu’un support continu, avec un suivi post-migration pour garantir la performance.

