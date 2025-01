Freebox TV : découvrez le nouveau plan des chaînes et services de Free

Récemment, Free a actualisé la liste des chaînes et services disponibles sur les Freebox. Voici le nouveau PDF de janvier 2025, pratique dans certains cas.

Pour tout savoir sur les centaines de chaînes accessibles, de leur canal de diffusion à leur inclusion ou non dans le bouquet basic, TV by Canal ou uniquement dans l’offre Freebox Ultra , en passant par leur disponibilité en HD ou 4K, Free met à disposition un plan sous forme de PDF. Celui-ci permet aussi d’accéder à la liste des services de streaming proposés et des différents packs payants affichés.

La version de janvier 2025 est désormais disponible, elle intègre tous les changements présentés récemment, comme la disparition de Disney Channel+1, Disney Junior et Nat Geo Wild ou encore d’Eurosport 2. Le changement de nom de Paramount Channel et Paramount Channel Décalé pour Paramount Network et Paramount Network Décalé, a également été effectué.

