Clin d’oeil : il achète un brouilleur illégal et perturbe le réseau à cause… de Pokemon GO

Quand des joueurs de Pokemon GO peu respectueux poussent à des mesures drastiques…

L’ANFR intervient parfois pour lutter contre les risques de brouillages d’ondes. S’il peut s’agit d’incidents isolés dus à un malfonctionnement, ce sont parfois des personnes qui cherchent à brouiller les ondes volontairement, pour des raisons parfois étranges. C’est d’ailleurs le sujet d’une des enquêtes de l’ANFR, ces histoires un peu étranges, parfois publiée par l’agence.

Tout commence lorsqu’contrôleur de l’ANFR repère un puissant signal de brouillage GPS à un péage isolé et comprend que l’appareil à sa source se trouve dans l’une des voitures en attente. Sachant qu’un brouilleur en mouvement est difficile à détecter, il suit les variations de puissance du signal pour identifier la file suspecte. Après quelques manœuvres audacieuses et quelques klaxons échangés, il parvient à localiser le véhicule en cause. Mais trop tard : la voiture passe la barrière et accélère. L’agent décide alors de poursuivre discrètement le suspect jusqu’à Nice.

Une fois la voiture arrêtée, l’enquêteur explique calmement sa mission au conducteur, qui, bien que surpris, coopère sans résistance et montre un brouilleur GPS branché sur l’allume-cigare. Cet appareil, capable de perturber les signaux jusqu’à 2 000 mètres d’altitude, représente un réel danger pour la navigation aérienne, notamment en cas de mauvais temps. L’agent sensibilise alors le contrevenant aux risques encourus, tandis que ce dernier tente de se justifier avec une raison plutôt loufoque.

En effet, s’il avait fait l’acquisition de cet appareil interdit d’usage, ce n’était pas pour échapper à son employeur ; ni à un règlement de compte ; ni même pour continuer à conduire une voiture volée. Rien de si grave ! C’était pour simplement pour mettre fin aux intrusions dans… son jardin. En effet, il était las de constater que des indésirables se faufilaient sans arrêt, nuit et jour, sur sa propriété privée, armés de leur smartphone, pour en ressortir peu après, l’air inexplicablement satisfait. C’est qu’il était en réalité envahi par… des chasseurs de Pokémon ! En effet, à l’époque du phénomène, il se retrouvait régulièrement face à des joueurs de Pokemon GO qui venaient chercher un quelconque Dracaufeu ou Mew virtuel. Même après la folie passée, il a continué de laisser le brouilleur sur l’allume-cigare de sa voiture “au cas où”, pour rentabiliser son achat.

Cependant, il déplaçait ainsi une véritable bulle de brouillage qui aurait pu causer de véritables problèmes de sécurité, surtout lorsqu’il passait près des aéroports.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox