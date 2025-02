Disney+, Eurosport et Famille by Canal offerts sur la Freebox Pop : des nouveautés attendues chez Free en ce début d’année

Fin décembre 2024, Free a annoncé offrir dès 2025 Famille by Canal et Eurosport 1 aux nouveaux abonnés Freebox Pop. Mais aussi Disney+ pendant trois mois. Pour l’heure, ces offres ne sont pas encore disponibles.

En cé début d’année 2025, plusieurs nouveautés sont attendues chez Free pour certains nouveaux abonnés Freebox. Dans le cadre de son nouvel accord signé avec Warner Bros Discovery, l’opérateur a annoncé fin 2024 que les nouveaux abonnés Freebox Pop bénéficieront à compter de janvier 2025 de l’offre Famille by Canal et de la chaîne Eurosport 1 offerts pendant 6 mois. A y regarder de plus près, cette offre n’est toujours pas proposée dans la présentation de l’offre Freebox Pop sur le site internet de Free.

De la même manière, Free a signé fin décembre dernier un nouvel accord de distribution avec Disney comprenant l’intégration sans surcoût des chaînes Disney Channel et National Geographic dans son bouquet basique ou encore le renouvellement de l’inclusion de Disney+ dans l’offre Freebox Ultra. Mais pas seulement puisque Free a également annoncé que les abonnés Freebox Pop vont eux bénéficier à nouveau de 3 mois offerts à la plateforme de streaming du géant américain. Cette offre n’est aujourd’hui pas encore disponible sur l’espace abonné Freebox Pop. L’opérateur n’a également pas précisé si cette gratuité temporaire concernera aussi les nouveaux abonnés. De 2020 à juin 2024, Free avait offert d’abord 6 mois puis 3 mois d’abonnement à Disney+ à ses abonnés Freebox Pop.

