Le saviez-vous : Free propose à certains nouveaux abonnés Freebox d’accéder gratuitement à Canal+

Free offre trois mois à Canal+ La Chaîne en Live aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel sous certaines conditions.

Depuis avril 2024, Free propose une offre exclusive à ses nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel : trois mois d’accès gratuit à Canal+ La Chaîne en Live. De quoi permettre aux utilisateurs de profiter du flux en direct de la célèbre chaîne, laquelle est par ailleurs inclus sans limité de durée dans l’offre Freebox Ultra. Au programme : “du cinéma ultra-récent et des films incontournables ainsi que les dernières séries de la Création Originale CANAL+, des séries internationales, des documentaires et des contenus jeunesse… Sans oublier le meilleur du sport en direct : UEFA Champions League, Premier League, TOP 14, Formule 1®, MotoGP™ (hors essais et qualifications) et plus encore”, indique Free.

Une offre accessible sous conditions

Tous les abonnés ne peuvent pas bénéficier de cette promotion. Pour y être éligible, il faut remplir plusieurs critères :

Activer la promotion dans un délai de deux mois après l’activation de la ligne.

Être équipé du player TV 4K (Pop) et de l’option TV.

Avoir souscrit à une Freebox Pop ou Ultra Essentiel après le 30 mars 2024.

Une fois la période gratuite écoulée, Canal+ La Chaîne en Live sera proposée à 15,99€/mois, sans engagement. L’activation de l’offre se fait directement depuis le décodeur. L’utilisateur doit se rendre sur le canal 4 de son player TV, sélectionner l’offre et suivre les instructions affichées à l’écran. Une confirmation est ensuite envoyée par email ou via l’interface TV. En parallèle, d’autres promotions sur plusieurs offres Canal+ sont proposées aux nouveaux abonnés, mais uniquement durant les deux premiers mois suivant l’abonnement Freebox.L’offre étant sans engagement, les abonnés peuvent changer ou résilier leur abonnement à tout moment depuis leur espace client Canal+. Les abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel bénéficient également de Max Basic avec Pub offert pendant 3 mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox