Bouygues Telecom l’assure, migrer vers sa nouvelle Bbox WiFi 7 est bien possible, voici la seule manière de faire

La nouvelle Bbox WiFi 7 de Bouygues Telecom est finalement accessible en migration via le service client au 1064.

Lancée dans ses boutiques le 27 janvier dernier, la Bbox WiFi 7 ne semblait pas être facilement accessible aux abonnés déjà existants de l’offre Ultym. Toutefois, Bouygues Telecom a tenu à clarifier la situation.

Si l’opérateur propose sa toute dernière innovation uniquement dans ses boutiques et non sur son site web, une autre limitation a également été constatée, puisque comme l’avait remarqué notre confrère Alloforfait, l’option de migration ne semblait pas être disponible pour les abonnés existants ni via l’espace client ni en boutique.

En l’absence d’une procédure claire, certains clients avaient rapporté qu’il leur avait été suggéré de résilier leur offre actuelle et d’en souscrire une nouvelle, ce qui engendrait des frais de résiliation de 59€ et des frais de mise en service de 48€. Une solution peu avantageuse pour les abonnés souhaitant simplement passer à cette nouvelle box.

Bouygues Telecom met les choses au clair

Suite à la publication de ces informations, Bouygues Telecom nous a fait parvenir une mise au point. L’opérateur affirme qu’il est bien possible pour un abonné de migrer vers l’offre Bbox Ultym WiFi 7 sans avoir à résilier son abonnement. Pour ce faire, il suffit de contacter le service client au 1064.

L’opérateur reconnaît cependant que certains cas isolés ont pu rencontrer des difficultés et annonce qu’il va resensibiliser l’ensemble de ses conseillers à cette procédure afin d’éviter toute confusion. Ainsi, si vous êtes un abonné existant souhaitant bénéficier de la Bbox WiFi 7, il est recommandé de contacter directement le service client pour effectuer la migration.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox