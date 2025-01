La nouvelle Bbox WiFi 7 de Bouygues Telecom est pour le moment réservée aux nouveaux abonnés, les migrations semblent impossibles

Lancée dans ses boutiques le 27 janvier dernier, la Bbox WiFi 7 n’est pour l’instant pas vraiment accessible pour les abonnés déjà existants de l’offre Ultym.

Bouygues Telecom propose depuis le début de cette semaine sa toute dernière innovation, la Bbox WiFi 7, mais uniquement dans ses boutiques et non sur son site web. Cependant, la limitation ne s’arrête pas la, puisque comme l’a remarqué notre confrère Alloforfait, il n’est actuellement pas possible de demande rune migration vers cette nouvelle offre.

En effet, aucune option de migration n’est disponible sur l’espace abonné Bouygues Telecom et même en se rendant en boutique, le passage vers l’offre Bbox Ultym WiFi 7 n’est pas possible. Il semble pour l’instant, la dernière box de Bouygues Telecom soit réservée aux nouveaux abonnés, probablement une question de stocks encore assez limités. Une fois le nombre de Bbox augmenté, l’opérateur proposera certainement des migrations ainsi que de souscrire depuis son site web.

A noter cependant, un abonné voulant passer à la nouvelle Bbox s’est vu proposer une solution : résilier son offre et en prendre une nouvelle, mais cela occasionne des frais de résiliation de 59€ et des frais de mise en service de 48€. Pas vraiment une bonne affaire donc, mais il semble que c’est le seul moyen pour l’heure actuelle pour les abonnés du parc existant de profiter de cette nouvelle Bbox.

