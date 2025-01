Le saviez-vous : Free propose une application inédite et gratuite pour tous ses abonnés et ceux des autres opérateurs

Depuis le début de la saison 2024/2025 de Ligue 1, Free propose une nouvelle version de son service dédié au championnat de France de football, rebaptisé “Free FOOT”. Disponible sur iOS et Android, cette application permet de suivre en quasi-direct les meilleurs moments des matchs gratuitement mais pas seulement. Cette initiative témoigne de l’engagement de Free à rendre la Ligue 1 accessible au plus grand nombre sans surcoût, même au-delà de ses abonnés.

Pour ceux qui n’auraient pas suivi, Free n’a pas laissé tomber le football après la fin de ses droits sur la Ligue 1 l’été dernier. L’opérateur s’est finalement associé à DAZN, la plateforme mondiale de streaming sportif et diffuseur principal de Ligue 1, pour offrir un accès gratuit et exclusif aux moments forts en quasi direct des matchs de la Ligue 1 McDonald’s via l’application Free FOOT, anciennement Free Ligue 1.

Et cette fois, l’accès à Free FOOT et tous ses contenus est gratuit pour tous, que ce soit pour tous les abonnés Freebox et Free Mobile mais aussi pour les clients des autres opérateurs qui devaient payer jadis un abonnement de 3,99€/mois pour accéder aux contenus premium comme par exemple les extraits en quasi-direct : “tous les supporters de foot peuvent profiter des contenus exclusifs gratuitement”, rappelle le service sur son site.

Ce partenariat avec DAZN, qui s’inscrit dans la continuité du succès de Free Ligue 1, permet toujours aux fans de suivre les matchs de Ligue 1 McDonald’s à travers des extraits en quasi direct, les buts et les moments forts de huit matchs par journée, des résumés, des analyses d’experts, des interviews exclusives, ainsi que des coulisses d’entraînement.

Disponible sur iOS et Android, ce service connecte aussi les supporters avec l’actualité des grands clubs français, à savoir le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais avec qui Free Foot a signé un partenariat afin de diffuser des interviews exclusives, des coulisses inédites, et des programmes live en bord-terrain.

Par ailleurs que serait Free FOOT sans son équipe de choc ? Alexandre Ruiz, Ludovic Giuly et Rio Mavuba présentent, analysent et vous font vivre la meilleure affiche de chaque journée de Ligue 1 McDonald’s grâce à un dispositif événementiel original, au cœur des stades, un live à retrouver sur la chaîne YouTube Free FOOT. Le passage de “Free Ligue 1 ” à “Free Foot” laisse entrevoir la nouvelle stratégie de Free qui prévoit d’utiliser son application pour devenir un agrégateur de contenus sur le football à moyen-terme.

