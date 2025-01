Ligue 1 : le patron de Canal+ tacle la LFP et affirme “que la situation va continuer à se dégrader”

Maxime Saada, président du directoire de Canal+, n’a pas hésité à tirer à boulet rouge sur la situation du football français lors de son interrogation devant la commission de la Culture, de l’Éducation, de la Communication et du Sport du Sénat.

Une pique bien sentie au football français et à la Ligue de Football Professionnel. Maxime Saada est revenu sur le cas délicat de la diffusion de la Ligue 1 en France. “Ils sont vraiment infiniment plus intelligents dans le rugby que dans le foot français. Et je ne parle pas de la fédération, je parle de la ligue. D’abord, ils sont en réflexion. Ils sont en réflexion constante sur la valeur de leur produit. On des réunions régulières avec le président de la Ligue, son directeur général, l’ensemble des membres clés, les présidents de clubs… pour le produit, ce qui marche ou non“, a-t-il ainsi lancé devant les sénateurs ce mercredi.

Il n’hésite pas a donner un exemple concret : “On a déjà eu une discussion sur les stades parce qu’il y avait moins de ventes de billets. La Ligue (de rugby) avait dit qu’il fallait changer les horaires. On leur a dit que si on changeait l’horaire, il y aurait moins de monde devant Canal. On a arbitré ensemble, on a fait des tests, on a perdu quelques dizaines de milliers de téléspectateurs, les stades ont retrouvé une économie plus satisfaisante et on a choisi ensemble sans modifier le contrat.” Et d’ajouter que même face à peu de concurrence, le groupe Canal n’a pas hésité à augmenter sa contribution lors du précédent appel d’offres pour les droits du Top 14 et de la Pro D2, invoquant pour raison que “quand on travaille avec des gens qui ont ce souci de la valeur, on sait que cet argent va être réinvesti pour que le spectacle soit plus attractif, et sera au bénéfice des abonnés. Cet argent est donc vertueux. C’est la meilleure manière de protéger le rugby et Canal+“.

Un retour de Canal+ dans le foot français : peut-être, mais sous conditions

Évidemment, le président du directoire de Canal est revenu sur la situation difficile des diffuseurs de la Ligue 1. “Actuellement, c’est très compliqué pour DAZN de retrouver une équation économique avec le montant investi aujourd’hui“, affirme-t-il, saluant l’effort financier des diffuseurs actuel. Cependant, à son sens, “la situation va continuer à se dégrader. À un moment, la réalité économique s’impose à tous les acteurs, y compris DAZN. Donc je ne pense pas qu’on soit au bout de l’histoire.”

Quant à un retour possible de Canal+ pour les droits TV du football français, Maxime Saada ne donne pas de réponse définitive. “La décision dépend des circonstances. Est-ce que la porte est entrouverte aujourd’hui? Non. Est-ce qu’elle peut s’ouvrir demain? Cela dépendra des conditions“, assène-t-il.

