Free intègre 8 nouveaux films éclectiques sans surcoût sur Oqee Ciné pour ses abonnés

Jean-Claude Van Damme, Vincent Lindon et Marina Foïs, Eric Judor et Ramzy Bedia ou encore Antonio Banderas et Pierre Niney au programme des nouveautés de la plateforme de streaming de Free.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Ce 24 janvier, 8 films viennent s’ajouter à la liste.

Le Sang du Cartel (2023) de John Doe avec Jean-Claude Van Damme et Maria Lopez. Un ancien agent des forces spéciales part en mission pour sauver sa fille des griffes d’un cartel mexicain.

À l’aveugle (2012) de Xavier Palud avec Jacques Gamblin et Lambert Wilson. Un détective traque un tueur en série insaisissable dans un jeu de piste angoissant.

À ton image (2004) de Arnaud Larrieu avec Christophe Lambert et Nastassja Kinski. Un scientifique repousse les limites de l’éthique en tentant de cloner sa femme décédée.

Les Invincibles (2013) de Frédéric Berthe avec Virginie Efira et Gérard Depardieu. Une coach et un ex-boxeur réunissent une équipe improbable pour un tournoi.

Bad Buzz (2017) de Stéphane Kazandjian avec Eric Judor et Ramzy Bedia. Deux influenceurs en chute libre cherchent à se racheter après un scandale viral.

Y a-t-il un YouTuber dans l’avion ? (2021) de Michel Dupont avec Kevin Adams et Florence Foresti. Un vol devient incontrôlable lorsqu’un YouTuber spécialisé en simulation tente de sauver la situation.

Altamira (2016) de Hugh Hudson avec Antonio Banderas et Pierre Niney. Un archéologue découvre les célèbres grottes d’Altamira, suscitant scepticisme et controverse.

En cage (2020) de Laurent Herbiet avec Vincent Lindon et Marina Foïs. Un détenu en isolement est hanté par le souvenir de sa femme assassinée.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est notamment à retrouver dans l’application TV de Free Oqee elle-même accessible sur de nombreux supports comme les mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick, le web. Oqee Ciné dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox même ceux dépourvus d’Oqee comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox