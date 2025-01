FR-Alert : après des difficultés pour Free Mobile, des améliorations constatées

Alors que des intempéries déclenchent le dispositif FR-Alert, des abonnés Free Mobile constatent que l’opérateur est désormais plus réactif et efficace.

Déployé en 2022, FR-Alert est un dispositif ayant pour vocation d’alerter la population lors de danger imminent. Basé sur la diffusion cellulaire, ce système permet d’envoyer une notification d’alerte à tous les téléphones portables se trouvant dans la zone de danger. Cette alerte est déclenchée lors de catastrophes naturelles, catastrophes biologiques et chimiques, d’accidents industriels et technologiques, de crise sanitaire ou encore d’une attaque terroriste.

Il a été utilisé notamment lors de très fortes intempéries en octobre dernier, et si chez d’autres opérateurs, les messages étaient parfaitement véhiculés, certains abonnés Free Mobile n’avaient pas reçu le message envoyé par les préfectures, ou l’ont reçu très en retard. L’opérateur avait alors été interrogé durant la journée des Communautés Free et expliquait que certaines zones recevaient correctement le message, mais d’autres non, et investiguer pour trouver la cause du problème.

Alors que des messages d’exercices sont envoyés dans certaines zones, il semble que le souci soit au moins en partie résolu, selon des témoignages sur les réseaux sociaux. Des messages sont bien reçus, comprenant toutes les informations prévues. Iliad, la maison-mère de Free, n’a cependant pas communiqué officiellement sur l’amélioration ou la correction du problème.

Merci à Tiino

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox