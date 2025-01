Disney+ : une diffusion 9 mois après la sortie en salle envisagée

Alors que l’Arcom propose de conserver les mêmes règles de chronologie des médias pour trois ans, Disney+ tente toujours de réduire sa fenêtre de diffusion.

La renégociation de la chronologie des médias bat son plein alors que l’accord triennal en vigueur arrive à échéance le 8 février prochain. Les discussions entre les différents acteurs du secteur sont intenses, chacun cherchant à obtenir des conditions optimales pour la diffusion des films après leur sortie en salles.

Netflix, Disney, Amazon et CANAL+ négocient ainsi les délais qui leur sont imposés. Actuellement, Netflix doit attendre 15 mois avant de proposer un film sur sa plateforme, contre 17 mois pour Disney et Amazon. CANAL+, de son côté, bénéficie d’une fenêtre bien plus courte, fixée à six mois. Mais ces délais pourraient être revus à la baisse, sous l’impulsion notamment de Disney, qui souhaite renforcer son financement dans la création française et européenne en échange d’une fenêtre de diffusion réduite.

Si, dans un premier temps, un alignement sur CANAL+ à six mois avait été envisagé, un compromis autour d’un délai de neuf mois semble aujourd’hui plus probable, selon Les Echos. Ce changement s’accompagnerait d’une augmentation significative des investissements de Disney dans le cinéma français, avec un engagement annuel de 40 millions d’euros contre 15 millions actuellement. L’entreprise proposerait également des garanties supplémentaires, notamment pour soutenir l’animation française.

Reste à savoir si CANAL+ souhaitera également revoir ses propres délais, d’autant plus que le groupe prévoit de se retirer de la TNT pour ses chaînes payantes. Une éventuelle révision de son financement dans le secteur du cinéma pourrait le pousser à accepter un allongement de sa fenêtre à neuf mois.

Source : Les Echos

