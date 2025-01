Free offre 6 nouvelles chaînes cinéma à tous les abonnés Freebox

Lancé en juillet 2024, le pack Ciné Pop est temporairement gratuit sur les Freebox.

Des films d’horreur aux télénovelas en passant par des films cultes, de western ou de cinéma au sens large, les 6 chaînes du pack Ciné Pop (4,99€/mois) sont actuellement en clair sur les Freebox, à savoir Emotion’L+, Scream’IN+, Ciné Nanar+, Ciné Western+, Fréquence Novelas+ et Drive In Movie Channel.

Vous pouvez les retrouver dès maintenant gratuitement, sans aucune manipulation à réaliser, il suffit de se rendre sur les canaux idoines. Pour l’heure, la durée de la mise en clair n’a pas été communiquée, nous attendons une réponse de Free.

Drive in Movie channel (120)

Cette chaîne diffuse des films, séries et autres programmes vintages américains en VO et VF. Vous pouvez y retrouver de grands classiques d’Hollywood : westerns, films d’action, dessins animés, comédies musicales, science-fiction, etc…

CinéNanar+ (125)

Le meilleur du nanar vous attend ! Découvrez un mélange de films catastrophes, d’action, de combat et de science-fiction, avec une pincée de dragons, dinosaures et autres monstres.

Emotion’L+ (127)

Retrouvez une sélection de films et séries françaises et internationales mettant la femme à l’honneur entre drame, thriller, comédie romantique et telenovela.

Scream’IN+ (129)

Dédiée au côté obscur du cinéma et de la télévision, la chaîne Scream’In propose des films d’horreur en tout genre : épouvante, gore, zombies, paranormal, etc. Retrouvez régulièrement de nouvelles pépites inédites en France.

CinéWestern+, (126)

La chaîne des grands succès du Western vous propose une sélection variée et captivante : des films de western spaghettis, des classiques inoubliables du cinéma américain, des titres inédits, et même des versions colorisées de vos favoris.

Fréquence novelas+, canal 128

Chaîne dédiée aux fans de feuilletons, elle propose de grandes histoires d’amour, de combat, de vengeance et de chagrin d’amour. Vous y retrouverez vos télénovelas préférées.

Pour rappel, le pack WB Family est offert durant le mois de janvier à tous les abonnés Freebox, ainsi que les 8 chaînes payantes du groupe M6 (jusqu’au 8 février). En mars, d’autres flux seront en clair pendant 1 mois comme Eclutch (nouvelle chaîne sur Freebox TV, dédiée à l’e-sport), Horse TV, MotorVision, Nautical Channel, Padel TV et Fuel TV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox