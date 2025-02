Une nouvelle plateforme SVOD sera bientôt lancée en France et disponible sur les box de Free et d’Orange

Society +, nouvelle plateforme dédiée aux documentaires, sera lancée en mars prochain dans l’Hexagone, avec un accord de distribution prévoyant déjà une disponibilité sur les Freebox et les Livebox.

Une nouvelle plateforme de streaming à la demande s’apprête à enrichir l’offre audiovisuelle française. Le groupe de presse indépendant So Press a annoncé le lancement de Society +, une plateforme dédiée aux documentaires, qui sera accessible à partir du 6 mars.

Conçue comme une extension naturelle du magazine Society, cette nouvelle offre SVOD proposera dès son lancement une bibliothèque de 200 films et ajoutera une vingtaine de nouveaux documentaires par an, diffusés toutes les deux semaines, en écho au rythme de parution du magazine. « Notre matrice éditoriale, ce sont les histoires qui portent des personnages, qui viennent du monde entier et qui ont un côté irrévérencieux mais aussi humain », explique Franck Annese, fondateur de So Press.

L’abonnement sera proposé à 49,90 euros par an et accessible directement via le site de Society + ou à travers les box des opérateurs Free et Orange, facilitant ainsi son accès au grand public. Elle sera aussi distribuée via Prime Video.

