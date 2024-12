Les nouveautés de la semaine chez Free : Free signe avec Eurosport, la fin de la 2G se précise, Free Mobile donne un coup de fouet à l’offre Série Free,…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free nous a annoncé avoir signé un nouvel accord de distribution avec Warner,la chaîne Eurosport 1 restera incluse pour les abonnés Freebox qui l’avaient déjà dès le 1er janvier 2025 et sera aussi offerte aux nouveaux abonnés Freebox Ultra/Ultra Essentiel. En plus de cela, elle sera proposée 6 mois gratuitement aux nouveaux abonnés Freebox Pop avec Famille by Canal. En savoir plus…

Free a lancé une nouvelle mise à jour de son répéteur WiFi, n’hésitez pas à l’installer. Plus d’infos…

La nouvelle box 5G de Free est bel et bien compatible avec la 5G SA, mais pour l’instant, les abonnés n’y ont pas droit. Plus d’infos…

Amazon propose trente jours d’essai sur de nombreuses chaînes et plateformes de SVOD disponible depuis son service de streaming Prime Video disponible sur les Freebox (Shadowz, ADN…). Plus d’infos…

La nouvelle offre 5G fixe de Free permet également de souscrire à des abonnements SVOD, dont une offre promotionnelle sur Max avec trois mois offerts. Plus d’infos…

Free annonce étoffer son catalogue de films en tout genre dans Oqee Ciné, inclus pour tous ses abonnés (Le tailleur de Panama, Up & Down, Urge : Drogue mortelle, Susie et les Baker Boys, After Earth…). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement le jeu The Town of Life. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance une nouvelle offre Série Free à 200 Go par mois. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Abonnés Freebox et Canal+, le site d’assistance de Canal est temporairement fermé. Mais en cas de problème, il existe d’autres moyens de demander de l’aide Plus d’infos…

La fin de la 2G pour les abonnés Orange (et donc Free) se fera en plusieurs étapes, dès le 31 décembre 2025. Plus d’infos…

La future Bbox de Bouygues Telecom aura un répéteur WiFi 7 tri-bande, des images ont fuité sur le net. Plus d’infos…

