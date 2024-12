Canal+ annonce fermer temporairement son site d’assistance, que faire en cas de problème ?

Jusqu’au début de l’année et à partir de demain, le site d’assistance de Canal+ ne sera plus disponible, mais vous pourrez toujours demander de l’aide.

Une petite attente qui sera récompensée par un site tout neuf. L’assistance Canal annonce en effet une refonte de son site officiel, mais pour cela, le site assistance.canalplus.com sera fermé pendant quelques jours. Une opération nécessaire pour préparer la mise en ligne de la nouvelle version. Il ne sera donc plus possible de poster de nouveaux messages à partir du 27 décembre.

Le lancement du site est prévu pour le début de l’année 2025. Canal reste cependant à l’écoute de ses abonnés et indique ainsi que l’équipe venant en aide aux abonnés restera à disposition via X (Twitter) sur son compte @InfoAbonneCanal. Pour toute question concernant votre abonnement (prélèvement, modification, etc) la filiale de Vivendi invite à vous rapprocher de son Service Clients (via la rubrique Contact de votre Espace Client).

Ainsi, si vous êtes abonné Canal+ ou Freebox Ultra, qui inclut l’accès à Canal+ La Chaîne en Live dans son offre et que vous rencontrez des problèmes dans les jours à venir, privilégiez ces deux moyens de communication pour obtenir une résolution. Vous pouvez également sauvegarder ou copier les sujets que vous souhaitez conserver sur le site avant le 27 décembre.

