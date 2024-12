Les abonnés à la nouvelle box 5G de Free peuvent enrichir leur offre avec Max offert pendant trois mois et plus encore

La nouvelle offre 5G fixe de Free permet également de souscrire à des abonnements SVOD, dont une offre promotionnelle sur Max.

Outre une connectivité très haut débit dans les zones où la fibre n’est pas encore présente, la Box 5G de Free lancée le 10 décembre dernier permet également d’accéder à la télévision via Oqee, mais ce n’est pas tout. Sur son site web, l’opérateur explique ainsi qu’il est possible pour les abonnés de compléter leur offre télévisuelle avec diverses options.

Cela peut être réalisé depuis votre espace abonné et parmi ces offres, on trouve notamment Max Basic avec Pub, qui est inclus 3 mois (5.99€/mois sans engagement ensuite). L’opérateur permet aussi de souscrire aux chaînes Famille by Canal en option pour 4.99€/mois. Mais ce n’est pas tout, le reste des services de SVOD les plus populaires sont disponibles.

Disney+ : dès 5,99€/mois, sans engagement

Netflix : dès 5,99€/mois, sans engagement

Amazon Prime : 6,99€/mois, sans engagement

Les chaines Universal+ à 5,99€/mois, sans engagement

Pour rappel, les abonnés Box 5G de Free peuvent accéder à 230 chaines TV sur leurs appareils favoris (smart TV, smartphones, tablettes, ordinateurs), en direct et en replay et à plus de 600 films et séries inclus avec Oqee Ciné grâce à l’application TV Oqee by Free.

