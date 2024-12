Abonnés Freebox Ultra ou Canal+ : tentez de gagner un iPhone 16 Pro

Pour la fin de son calendrier de l’Avent, Canal+ met en jeu un iPhone 16 Pro et un iPhone 16 Pro Max. Si vous êtes abonnés Canal+ ou Freebox Ultra, vous pouvez tenter votre chance.

Depuis le début du mois, Canal fait gagner divers cadeaux dans le cadre d’un calendrier de l’Avent réservé à ses abonnés. Les abonnés Freebox Ultra qui disposent de Canal+ La Chaîne en Live incluse dans leur offre peuvent ainsi participer et le cadeau du 23 décembre pourrait bien vous intéresser.

En effet, vous avez l’opportunité de gagner un iPhone 16 Pro ou Pro Max et pour cela, c’est assez simple : il vous suffit de vous rendre sur la page leclub.canalplus.com et de vous connecter avec vos identifiants Freebox Ultra. Puis cliquez sur la case 23 du calendrier et saisissez votre code postal ainsi que votre numéro de mobile après avoir coché le modèle qui vous intéresse. Il ne vous reste plus qu’à accepter le règlement du jeu et valider votre participation.

D’autres lots ont été mis en jeu comme un vélo électrique Velair, un pack multimedia comprenant un Homepod, une Apple TV et des Airpods, ou encore une nuit à l’Hotel Paradiso… La plupart sont disponibles jusqu’au 1er janvier, il faudra donc participer assez vite et croiser les doigts pour être tiré au sort.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox