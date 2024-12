Orange lance une nouvelle salve de promos pour ses abonnés Livebox

Amateurs de soirées cinéma en famille, de nombreux films sont disponibles à prix réduits sur votre Livebox.

Avec les vacances scolaires et la période des fêtes, pourquoi ne pas se blottir tous ensemble dans un canapé devant un programme familial ? Orange propose en ce moment et jusqu’au 1er janvier une série de réductions sur de nombreux films pour petits et grands sur sa plateforme de vidéo à la demande.

On y trouve notamment des films à l’achat à partir de 3.99€ au lieu de 5.99€. Dans le catalogue, vous pouvez ainsi trouver Kung Fu Panda 4 ou encore l’énorme succès de l’année “Un ptit truc en plus”, mais aussi 3 jours max, Cocorico, Super Mario Bros Le Film, l’âge de Glace, Stuart Little ou encore la comédie Heureux Gagnants.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox