Free fait des heureux chez les abonnés Freebox, et si les opérateurs faisaient pression sur TF1 ? Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Malgré le divorce avec Canal, Free sauve la mise pour Eurosport

Free enchaîne les accords, après Disney c’est avec le groupe Warner Bros Discovery que l’opérateur vient de signer. En effet, si Canal+ a annoncé l’arrêt de diffusion d’Eurosport au sein du bouquet TV by Canal le 31 décembre prochain, Free a fait en sorte que la chaîne ne cesse d’être diffusée sur les Freebox. Ainsi, l’opérateur annonce que les abonnés qui profitent aujourd’hui d’Eurosport 1 inclus “vont pouvoir continuer de profiter de la chaine sportive de référence dans leur service TV (Freebox TV ou OQEE)“. Une nouvelle très bien accueillie, malgré le fait qu’Eurosport 2 ne fasse pas partie du deal.

Disney et Free signent un accord, mais il reste un manque pour beaucoup…

Après son divorce avec Canal+, Disney enchaine les signatures avec les opérateurs. Orange annonçait son accord vendredi dernier au matin, Free suivait en dévoilant le sien pour ajouter deux nouvelles chaînes dans son bouquet basic : Disney Channel et National Geographic dans l’après-midi. Si c’est aussi une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox appréciant ces chaînes, il reste une ombre au tableau pour Disney : l’absence de Disney+ sur la Freebox Révolution… même si des alternatives existent.

TF1 fait pression pour forcer à regarder des pubs sur les box, et si les opérateurs contre-attaquaient ?

TF1 a mis en place des accords avec tous les opérateurs et myCanal pour empêcher les téléspectateurs de zapper la publicité lorsqu’ils rattrapent leur programme. Une mesure discrètement appliquée mais bien réelle. De quoi faire enrager plus d’un utilisateur qui auraient aimé voir une réplique d’Orange, Free et consorts…

Il faut être inventif, ou très patient…

Face à cette mesure de TF1, les opérateurs n’ont pas eu le choix et les abonnés tentent de trouver des possibilités de contournement pour éviter de devoir regarder des publicités qui ne les intéressent pas. C’est notamment le cas de Sawys, qui les partage avec la communauté. Malgré tout, on est assez loin d’une solution confortable…

Free tente-t-il d’endiguer l’avancée de Bouygues Telecom ?

Depuis mardi dernier, certains abonnés Freebox Pop ont eu la bonne surprise de recevoir un mail de Free leur annonçant une baisse de prix de 5€/mois sur leur forfait Freebox, valable pendant 6 mois. Ainsi, l’abonnement Freebox Pop passe de 39,99€/mois à 34,99€/mois pour cette période, sans aucune manipulation requise de la part des abonnés. Un bon cadeau pour les abonnés concernés, mais certains s’interrogent sur le choix de l’opérateur : une stratégie pour éviter qu’ils partent chez la concurrence ? Ou de la générosité dans l’esprit des fêtes peut être ? L’avenir le dira…

