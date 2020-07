Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : c’est la pop attitude, la Freebox V8 débarque enfin, grosse évolution pour la Delta, un service de replay de plus etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Alexa prend le dessus sur Ok Freebox. Free a déployé cette semaine une mise à jour pour le Player de la Freebox Delta avec une grosse nouveauté, une première en Europe. Il est désormais possible de piloter intégralement la box faut de gamme de Free à la voix avec Alexa. Cette nouvelle fonctionnalité gratuite permet de rechercher, lancer ou contrôler du contenu vidéo, des chaînes, démarrer Neftlix ou Amazon Prime etc. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Delta : Amazon Prime Video lance une nouvelle application sur le Windows Store pour télécharger ses contenus et les regarder hors connexion sur votre ordinateur. Plus d’infos…

La chaîne culture nouvelle génération Clique TV incluse pour les abonnés TV by Canal (Freebox Révolution et Freebox Delta), sur le canal 81 a lancé son replay sur Freebox Replay. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Révolution et Delta : lancement d’une nouvelle mise à jour de myCanal sur iOS et Apple TV. Au programme : optimisation des temps de chargement lors du téléchargement de vos contenus, et améliorations sur le player vidéo. Plus d’infos…

Free continue de déployer ses offres FTTH partout en France et notamment dans les RIP. Depuis quelques jours, 50 000 logements desservis par le réseau de Somme Numérique opéré par Covage, peuvent accéder à la fibre de l’opérateur. Plus d’infos…

Vous cherchez une télécommande Freebox d’appoint ou de secours ? En voici une simple et gratuite. Proposée aux utilisateurs sous Android, Freetv s’ajoute à la liste des applications mobiles bien pratiques. Découvrez-là…