Free Mobile : un nouveau smartphone 5G abordable de Xiaomi débarque dans la boutique en ligne

Lancé le 25 mai dernier, le nouveau Xiaomi Mi 10 Lite 5G débarque dans la boutique en ligne de Free Mobile. Un bon choix avant l’arrivée de la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Un smartphone milieu de gamme séduisant compatible 5G, le Xiaomi Mi 10 Lite 5G permet “l’innovation pour tous” à un prix abordable. Accessible dorénavant dans la boutique en ligne de Free Mobile dans sa version 128 Go, ce smartphone est proposé à 399€ en achat comptant. Mais aussi en 4 fois sans frais soit 102€ à la commande puis 99€/mois pendant 3 mois. L’opérateur propose même un paiement 24 fois sans frais, à savoir 207€ tout de suite puis 8€/mois pendant 24 mois.

Sous le capot, le Xiaomi Mi 10 Lite 5G intègre notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec 5G et une batterie de 4160 mAh. Côté photo, il faudra compter sur une caméra principale de 48 Mpx et frontale de 16 Mpx. Le tout sous Android 10 et avec une compatibilité avec la fréquence 700 MHz si chère aux abonnés Free Mobile, d’autant plus que l’opérateur pourrait utiliser cette bande pour la 5G. En cas de renouvellement de terminal, ce smartphone se présente donc comme un candidat de choix.