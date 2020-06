Abonnés Freebox Révolution et Delta : lancement d’une nouvelle mise à jour de myCanal sur iOS et Apple TV

Canal+ vient d’annoncer le lancement d’ une mise à jour pour l’application myCANAL sur iPhone, iPAD et Apple TV qui passent en version 4.7.0

Canal+ vient de lancer une mise à jour pour l’application myCANAL sur iOS qui passe en version 4.7.0. MyCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+, t aux abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta, mais également aux Freenautes abonnés à Famille by canal de bénéficier de leurs chaînes TV et des replay sur tous les écrans. Elle permet également aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair et à quelques chaines TV.

Les développeurs canal+ annoncent qu’ils ont ” travaillé en parallèle pour vous proposer cette nouvelle version de l’application. Nous vous préparons surtout l’arrivée de la surprise dont nous vous avons parlé lors des dernières mises à jour. Cette surprise arrive très bientôt, je suis sûr que vous avez déjà trouvé 🙂 ? Non ? pas encore ? des articles en parle ;)’

En attendant, au programme de cette version, Canal annonce avoir travaillé sur :

• L’optimisation des temps de chargement lors du téléchargement de vos contenus

• Des améliorations sur le player vidéo

• Des optimisations techniques permettant d’avoir une application moins lourde

A noter que le déploiement de cette mise à jour est progressif et que vous pouvez la télécharger gratuitement sur l’AppStore.