Vidéo Univers Freebox : la Freebox V8 arrive, découvrez l’évolution des Freebox depuis l’origine

Découvrez l’évolution des Freebox depuis 2002, en attendant la Freebox POP d’ici quelques semaines

C’est parti, Free a lancé le teasing en vue du lancement de la Freebox V8 en début d’après midi. Elle s’appellera donc Freebox POP, comme vous l’avait dévoilé Univers Freebox en début d’année. L’occasion de découvrir l’évolution des différentes versions de Freebox, de la V1 à la V7, et certaines de leurs variantes. La V8, quant à elle, proposera un prix plus abordable que la Freebox Delta, mais devrait tout de même en avoir sous le capot et apporter quelques surprises.

