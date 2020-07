Freebox : clap de fin le 8 juillet pour la chaîne #Alamaison de Mediawan

La chaîne éphémère solidaire et éducative spéciale confinement créée par Mediawan en partenariat avec de grands acteurs de l’audiovisuel, arrêtera sa diffusion le 8 juillet prochain.

Disponible gratuitement depuis le 6 avril sur les box des opérateurs mais aussi sur myCanal et Molotov, #Alamaison jouait déjà les prolongations depuis le 11 mai et la fin du confinement. C’est aujourd’hui acté, la chaîne fera ses adieux dans la nuit du 8 au 9 juillet prochain question de droits, rapporte TeleSatellite. Accessible notamment sur le canal 47 des Freebox, cette création de Mediawan a rempli sa double mission, à savoir occuper intelligemment les familles pendant la crise sanitaire via un large choix de fictions, documentaires, émissions ludiques scientifiques ou historiques, tout en soutenant les soignants via à un système de dons.

De nombreux partenaires, tels que Brut, Chefclub, le CNC, France Télévisions, Gaumont, M6, Pathé Films, La Fondation Jérôme Seydoux Pathé, le Groupe TF1, UGC Images et 2P2L, se sont associés au projet en proposant gratuitement des contenus complémentaires pendant toute la période. Une initiative inédite qui mériterait d’être reproduite.