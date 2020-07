Free : quelle date de lancement pour la très attendue Freebox pop ?

La nouvelle Freebox Pop se prépare à débarquer dans les salons. “Elle arrive”, a largué Free hier après-midi. Mais quand selon vous ?

On en verrait presque la couleur. Il faut l’avouer, la Freebox Pop est bel et bien sur la rampe de lancement, elle n’a d’ailleurs jamais été aussi proche de sortir. Initialement prévue fin 2019, la nouvelle génération de box de Free a depuis été repoussée plusieurs fois, la pandémie étant aussi passée par là.

Mais depuis une semaine, la Freebox V8 fait de plus en plus parler d’elle. Netflix a notamment dévoilé des informations sur ses fonctionnalités, suivi quelques jours plus tard d’une révélation sur son débit max avant que la Mamie du Cantal ne tweete hier sur son arrivée. Il n’en fallait pas plus pour sortir Free de sa léthargie.

L’opérateur de Xavier Niel s’est ainsi fendu ce mardi d’une réponse à sa mamie fétiche sur l’oiseau bleu : “pop pop pop , on se calme, elle arrive”. Toujours aussi précis, Free n’en dit pas plus. C’est à n’en pas douter une manière de faire monter la température avant le jour-j, l’opérateur est un habitué.

On peut donc imaginer sans trop se mouiller que le nouveau bébé de Free fera ses débuts sur le marché des box dans quelques semaines mais quand au juste ? Les vacances arrivent, le moment propice pour créer la surprise là où personne ne l’attend ? Ou alors à la rentrée de septembre, ce que la logique voudrait ? Univers Freebox vous soumet aujourd’hui un nouveau sondage pour connaître votre pronostic !