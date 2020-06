Netflix dévoile plusieurs fonctionnalités de la future Freebox POP

De nouvelle révélations sur la Freebox V8

Comme vous l’avait rapporté Univers Freebox, Free va lancer prochainement sa nouvelle Freebox POP, le nom commercial de la Freebox V8. Si nous vous avons déjà donné plusieurs éléments sur cette nouvelle box made in Free, Netflix en révèle d’autres sur son site. On imagine qu’il doit s’agir d’une fuite involontaire, Free n’ayant pas pour habitude de donner officiellement d’informations sur ses futurs produits. Sur le site de Netflix on peut ainsi lire que la Freebox POP proposera, outre évidement la 4K Ultra HD, du son 5.1 ainsi que du Dolby Atmos (qui avait également été annoncé pour la Freebox Delta mais qui n’est toujours pas disponible). Cela indique également que Netflix sera disponible sur cette Freebox V8. Il n’est cependant pas précisé si ce sera inclus ou en option.

Au delà de ces nouvelles informations, Univers Freebox vous a déjà annoncé qu’il s’agira d’une box dite “intermédiaire”, qui pourrait remplacer une ou plusieurs Freebox actuelles, le mystère reste entier autour de son design et ses caractéristiques techniques même si des rumeurs se confirment petit à petit. Notamment autour du processeur de son Player, un Amlogic S905X2 mais aussi sur son développement. Selon nos informations, Free a pour la première fois de son existence fait appel à un OEM pour la fabrication de son boîtier TV, visiblement pour gagner du temps. L’opérateur de Xavier Niel aurait en revanche décidé du design bien que les coûts de fabrication soient plus élevés quand il s’agit de refaire des moulages plutôt que de reprendre ce qui existe. Enfin, si rien n’est officiel, cette nouvelle Freebox a de fortes chances de tourner sous Android TV puisqu’elle a été validée par Google,

Merci à @derozard