Pourquoi passer à la fibre de Free ? L’opérateur déploie une brochure explicative et ludique pour séduire les futurs abonnés

Premier recruteur sur la fibre depuis plusieurs trimestres, Free a soif de nouveaux abonnés. A mesure que ses offres FTTH se démocratisent dans l’hexagone, l’opérateur améliore sa stratégie de communication.

Au-delà des habituelles campagnes publicitaires dans le mobilier urbain pour mettre en avant la démocratisation de sa fibre, Free mise depuis plus près d’un an sur la publicité locale (sachets de pain et taxi) pour faire les yeux doux à la population et se montrer visible dans les zones où l’arrivée de ses offres fibre n’est pas forcément de notoriété publique. Dans cette optique, l’opérateur de Xavier Niel peaufine aujourd’hui son opération séduction, rapporte Busypider. Une brochure officielle et ludique expliquant “pourquoi passer à la fibre Free ?” est actuellement distribuée dans les zones fibrées au quatre coins du territoire. Y figurent notamment, les principales informations pour les futurs abonnés, comme le débit et “l’internet à toute vitesse” de l’opérateur, l’installation sans frais, les frais de résiliation remboursés, le niveau de satisfaction des abonnés mais aussi la démarche à suivre pour tester son éligibilité.