Free Mobile booste la data de son forfait Série Free, sans en augmenter le prix

Free Mobile continue de faire du yoyo avec son offre intermédiaire “Série Free”. Cette fois l’opérateur augmente l’enveloppe data de son offre de 20 Go, sans hausse de prix, le temps d’une semaine.

Après l’avoir amputé de 10 Go la semaine dernière, l’opérateur de Xavier Niel propose désormais son forfait intermédiaire avec 70Go de données (plus 8Go de roaming), et ce jusqu’au 30 juin prochain. Le tout toujours pour 10.99€/mois. L’opérateur essaie tout, tant au niveau de prix que de l’enveloppe data, puisque son offre était initialement proposée pour 8.99€/mois au lancement, puis 9.99€ l’année dernière et a récemment franchi la barre des 10€.

Lancé en juillet 2018 et intercalé entre les deux forfaits historiques de l’opérateur pour améliorer le mix d’abonnés de Free et contribuer à sa montée en gamme, ce forfait comprend habituellement 50 Go de data en France métropolitaine et 4 Go/mois en roaming depuis Europe et DOM.

A l’issue des 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free classique 100 Go à 19,99€/mois ou data illimitée à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox.