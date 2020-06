La Freebox Pop sera très rapide, Free prévoit des débits jusqu’à 2,5 Gbits/s

Repoussée à cause de la pandémie, la Freebox Pop se dévoile peu à peu. La nouvelle génération de box de l’opérateur devrait proposer des débits plus rapides que ses prédécesseures, derrière toutefois la Freebox Delta.

En attendant le lancement de la Freebox V8, les révélations s’enchaînent sur ses caractéristiques. Netflix a notamment dévoilé quelques fonctionnalités cette semaine (4K UHD, son 5.1, compatibilité Dolby Atmos) et confirmé son nom officiel “Freebox Pop” révélé mi-mars par Univers Freebox. Aujourd’hui, c’est au tour d’un Freenaute, TiinoX83 déjà découvreur l’année dernière des machines virtuelles pour la Freebox Delta, de révéler une nouvelle information.

Rapide, la Freebox Pop devrait proposer des débits jusqu’à 2,5 Gbits/s

Après avoir réussi à se procurer “par le biais d’une tierce personne le firmware bêta de la Freebox Révolution en version 4.2” nous indique-t-il, ce dénicheur a ensuite scanné le fichier javascript en le comparant à l’actuel. Une recherche fructueuse, puisque dans les lignes de code est apparu la Freebox Pop dont le nom de code en interne est “fbxgw8”. A y regarder de plus près, le débit max de la nouvelle box intermédiaire de l’opérateur y est inscrit. Free prévoit ainsi de proposer des débits allant jusqu’à 2,5 Gbits/s contre 1 Gbit/s pour la mini 4K, One et Révolution et 10 Gbits/s pour la Freebox Delta. De quoi frapper fort lors de la commercialisation de son nouveau bébé, la concurrence ne proposant qu’au mieux des débits de 2 Gbits/s partagés.

Pour rappel, la Freebox Pop sera une box bon marché et dite “intermédiaire”, en remplacement d’une ou plusieurs Freebox actuelles. Si le mystère reste entier autour de son design, ses caractéristiques techniques se confirment peu à peu notamment autour du processeur de son Player, un Amlogic S905X2. Côté développement, Free a selon nos informations pour la première fois de son existence fait appel à un OEM pour la fabrication de son boîtier TV, visiblement pour gagner du temps. L’opérateur de Xavier Niel aurait en revanche décidé du design bien que les coûts de fabrication soient plus élevés quand il s’agit de refaire des moulages plutôt que de reprendre ce qui existe. Enfin, si rien n’est officiel, cette nouvelle Freebox a de fortes chances de tourner sous Android TV puisqu’elle a été validée par Google.