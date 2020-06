Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : la Freebox Révolution se met à jour, on en sait plus sur la Freebox Pop, encore une vente privée

Après plus de trois mois de pause, Free relance le déploiement de ses offres fibre dans les RIP. Dès le 1er juillet, de premiers foyers seront éligibles sur le réseau de Charente Maritime THD. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox Delta et Freebox One et plus globalement les amateurs de séries sur Netflix vont pouvoir enfin faire le ménage plus facilement sur leur page d’accueil ! La plateforme de SVOD permet désormais de supprimer depuis son application Android les programmes situés dans la section “Reprendre avec le profil de…”. Plus d’infos…