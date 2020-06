Free met à jour son service “relais téléphonique”

L’application Android permettant l’accès au service “Relais téléphonique” de Free a été mise à jour, avec une nouveauté et quelques correctifs.

Passer des appels en langue des signes, c’est possible avec l’application “Relais téléphonique Free”. Le service est inclus pour les abonnés Freebox Révolution et au forfait mobile Free à 19,99€ et il propose “2 heures de communication mensuelle (appels entrants et sortants)” pour les personnes sourdes ou malentendantes .

Dans une nouvelle mise à jour estampillée 0.9.6, l’application propose désormais un suivi de la consommation au sein de l’application pour connaître mieux le temps d’utilisation qu’il vous reste. Elle est accessible dans la rubrique “Paramètres”. L’utilisation de batterie en arrière-plan a également été optimisée et l’application peut désormais lancer un autodiagnostic en cas de détection de problèmes empêchant le fonctionnement de l’application. D’autres correctifs mineurs sur la gestion des appels entrants et sortants sont également de la partie.

Ce service a été lancé fin 2018. Dans le détail, “Relais Téléphonique Free” permet de bénéficier d’un service d’interprétation en français – langue des signes française (LSF), de codage en langage parlé complété (LPC) ou de transcription automatique instantanée. Pour vos appels entrants ou sortants, vous êtes alors mis en relation avec un service qui assurera la communication avec votre correspondant/interlocuteur. Autre possibilité, la transcription automatisée. Autrement dit, l’abonné écrit un texte, puis s’effectue une transcription vocale du texte pour le correspondant. Inversement, la voix du correspondant est transcrite en texte côté abonné (ouvert 24h/24, 7J/J). Pour les intéressés, Univers Freebox a réalisé un tuto autour de l’utilisation de ce service.

Comment y accéder pour les abonnés

Si votre abonnement permet de bénéficier du service relais téléphonique, afin de pouvoir l’utiliser, il suffit de vous rendre dans votre Espace Abonné afin d’activer le service en fonction de la ligne pour laquelle vous souhaitez utiliser le service dans la Rubrique “Téléphonie” pour les abonnés Freebox et dans “Gérer mon compte” puis “Mes services” pour les clients mobiles. Puis téléchargez l’application mobile. Au premier, suivez la procédure d’activation en utilisant les identifiants ou le numéro de la ligne pour laquelle vous souhaitez utiliser le service.