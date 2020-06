OnePlus confirme l’arrivée d’une gamme de smartphones plus abordable

Conscient d’une demande de la part de sa communauté d’utilisateurs, OnePlus va bel et bien proposer des smartphones plus abordables. L’Europe y aura d’ailleurs droit.

Au fil des années, les smartphones OnePlus sont montés en gamme et leurs prix ont augmenté en conséquence. Les tarifs des derniers modèles, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro que nous avons d’ailleurs testés, démarrent ainsi à 699 et 899 euros. Cela éloigne la marque des technophiles aux budgets modestes et de ses débuts en tant que flagship-killer.

Il se murmurait que OnePlus préparait un modèle plus abordable, avec une possible présentation en juillet. Dans un billet de blog, Pete Lau a confirmé une telle orientation, avec la création d’une nouvelle gamme. Le CEO de la firme chinoise a d’ailleurs indiqué qu’elle sera dans un temps proposé en Europe et en Inde, et par la suite en Amérique du Nord.

Cette nouvelle gamme doit logiquement être compatible avec la 5G, OnePlus ayant indiqué que tous ses nouveaux smartphones proposeraient désormais cette nouvelle connectivité. D’où les attentes autour d’un smartphone équipé d’un chipset Snapdragon 765G apportant justement la 5G. Celui-ci profiterait également de la charge 30 Watts, comme les modèles plus onéreux de la marque. Les fuites lui prêtent outre cela un capteur photo 48 Mégapixels et un écran AMOLED 6,5 pouces.